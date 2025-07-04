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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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853
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Магнітна буря 4 липня: чого очікувати від сонячної активності

Сьогодні сонячна активність послабшала.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © twitter.com

У п’ятницю, 4 липня, магнітна буря буде червоного рівня з К-індексом 4. Це - помірна активність Сонця.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent.

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Відбулося п'ять спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю. За попередньою інформацією, суттєвих магнітних бур не очікується.

Магнітна буря 4 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 4 липня. Фото: Мeteoagent.

Під час магнітних бур у людей можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. Тому медики радять нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна їсти насіння льону щодня та яка користь від вживання цього популярного суперфуду.

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Дата публікації
Кількість переглядів
853
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