Магнітна буря 4 липня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © twitter.com

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У п’ятницю, 4 липня, магнітна буря буде червоного рівня з К-індексом 4. Це - помірна активність Сонця.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent.

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Відбулося п'ять спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю. За попередньою інформацією, суттєвих магнітних бур не очікується.

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Магнітна буря 4 липня. Фото: Мeteoagent.

Під час магнітних бур у людей можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. Тому медики радять нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

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