Магнітна буря 4 травня: кому сьогодні буде найгірше

4 травня 2026 року не очікується бур рівня G1 або вище, а це означає, що доба має пройти без суттєвих геомагнітних збурень.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOA.

У другій половині дня активність має знижуватися, а найспокійніший період прогнозується ввечері, коли Kp може опускатися до 0,67.

Саме тому 4 травня доречніше говорити не про сильну магнітну бурю, а про незначні або помірні коливання геомагнітного поля.

Як організм реагує на магнітні бурі

На періоди таких геомагнітних коливань організм може реагувати специфічними симптомами:

сильний головний біль або мігрень

різкі стрибки артеріального тиску

почуття надмірної втоми та апатія

порушення сну (безсоння або навпаки — сонливість)

дратівливість та емоційна нестабільність

запаморочення та нудота

тахікардія (прискорене серцебиття)

Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу

Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду

Передивитися щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

