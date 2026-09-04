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Магнітна буря 4 вересня: чого очікувати від сонячної активності
За даними науковців, сонячна активність залишається низькою.
В Україні у п’ятницю, 4 вересня, очікується дуже слабка активність Сонця. К-індекс магнітної бурі буде 1,7 — це зелений рівень.
Про це повідомляють meteoagent та Британська геологічна служба.
Очікується, що геомагнітна активність буде спокійною у наступні кілька днів. За останні 24 години сталося два вибухи корональної маси. Один з них, пов’язаний зі спалахом M3 поблизу східного краю, не повинен вплинути на Землю.
Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.