Магнітна буря 4 вересня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © Credits

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В Україні у п’ятницю, 4 вересня, очікується дуже слабка активність Сонця. К-індекс магнітної бурі буде 1,7 — це зелений рівень.

Про це повідомляють meteoagent та Британська геологічна служба.

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Очікується, що геомагнітна активність буде спокійною у наступні кілька днів. За останні 24 години сталося два вибухи корональної маси. Один з них, пов’язаний зі спалахом M3 поблизу східного краю, не повинен вплинути на Землю.

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Магнітна буря 4 вересня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

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