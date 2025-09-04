- Дата публікації
-
Магнітна буря 4 вересня: яка буде її потужність
Геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня.
Сьогодні, 4 вересня, активність Сонця буде надзвичайно низькою. Магнітна буря відповідатиме зеленому рівневі - К-індекс 2.7.
Про це повідомив ресурс meteoagent.
Сьогодні магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Прогноз науковців попередній, а тому може змінитися, бо дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Фахівці наголошують: аби зменшити вплив магнітної бурі - варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.
