Магнітна буря 4 вересня: яка буде її потужність

Сьогодні, 4 вересня, активність Сонця буде надзвичайно низькою. Магнітна буря відповідатиме зеленому рівневі - К-індекс 2.7.

Про це повідомив ресурс meteoagent.

Сьогодні магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Магнітна буря 4 вересня. Фото: Мeteoagent.

Прогноз науковців попередній, а тому може змінитися, бо дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Фахівці наголошують: аби зменшити вплив магнітної бурі - варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

