ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1150
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 4 вересня: яка буде її потужність

Геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © twitter.com

Сьогодні, 4 вересня, активність Сонця буде надзвичайно низькою. Магнітна буря відповідатиме зеленому рівневі - К-індекс 2.7.

Про це повідомив ресурс meteoagent.

Сьогодні магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Магнітна буря 4 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 4 вересня. Фото: Мeteoagent.

Прогноз науковців попередній, а тому може змінитися, бо дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Фахівці наголошують: аби зменшити вплив магнітної бурі - варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.  

Нагадаємо, лікар назвав перелік з 10 видів продуктів, які позитивно впливають на наше здоров’я.

Дата публікації
Кількість переглядів
1150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie