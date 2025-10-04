Магнітна буря 4 жовтня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © twitter.com

Сьогодні, 4 жовтня, активність Сонця буде триматися на доволі високому рівні. Магнітна буря опуститься до жовтого рівня — К-індексу 4.3.

Про це повідомили Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через постійний вплив корональних дір. Хоча й це має дещо знизитися з плином вихідних. Очікується продовження активних періодів з ймовірністю епізодичного піку бурі рівня G1.

Магнітна буря 4 жовтня. Фото: Мeteoagent

Сьогодні вранці в активній області поблизу центру сонячного диска спостерігався сонячний спалах класу M1.5. Хоча на даному етапі доступні дані обмежені, з цим може бути пов'язаний корональний спалах маси найближчими днями.

Магнітні бурі впливають на самопочуття людей. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби. Зокрема, серед симптомів нездужання найбільш поширені - головний біль, підвищений чи понижений тиск, нудота тощо.

Для того, щоб полегшити самопочуття медики радять знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур, проводити більше часу на свіжому повітрі, пити замість кави заспокійливий трав'яний чай.