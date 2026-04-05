Магнітна буря 5 квітня: яка її потужність

Магнітна буря.

У неділю, 5 квітня, потужність магнітної бурі ослабиться. Активність Сонця буде з К-індексом 3,7 (зелений рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Активність Сонця та швидкість сонячного вітру зменшилася. Втім, викид корональної маси, який стався днями, може призвести до деяких недовготривалих ефектів та підвищення геомагнітних умов.

Зауважимо, що навіть незначні геомагнітні коливання можуть відчуватися людьми з підвищеною чутливістю до змін погоди чи метеозалежні. Саме тому варто подбати про регулярний і достатній сон, уникати перевтоми, підтримувати водний баланс і вживати збалансовану їжу.