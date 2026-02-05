Магнітна буря 5 лютого: з якою силою сьогодні штормитиме

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 5 лютого, сонячна активність буде високою. Очікується потужна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

За даними науковців, відбудеться удар від викиду корональної маси, пов'язаного зі спалахом X8.1, що стався 1 лютого. Геомагнітна активність може досягти рівнів STORM G1/G2.

Зазначається, що Сонячна активність висока, активна область 14366 продовжує генерувати спалахи класів X та M.

Магнітна буря 5 лютого. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Як зменшити вплив магнітних бур: