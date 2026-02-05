ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 5 лютого: з якою силою сьогодні штормитиме

Сьогодні сонячна активність буде доволі високою.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 5 лютого, сонячна активність буде високою. Очікується потужна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

За даними науковців, відбудеться удар від викиду корональної маси, пов'язаного зі спалахом X8.1, що стався 1 лютого. Геомагнітна активність може досягти рівнів STORM G1/G2.

Зазначається, що Сонячна активність висока, активна область 14366 продовжує генерувати спалахи класів X та M.

Магнітна буря 5 лютого. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 5 лютого. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Як зменшити вплив магнітних бур:

  • пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

  • віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

  • більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

  • нормалізуйте сон:

  • намагайтеся менше нервувати.

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie