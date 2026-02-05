- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 5 лютого: з якою силою сьогодні штормитиме
Сьогодні сонячна активність буде доволі високою.
У четвер, 5 лютого, сонячна активність буде високою. Очікується потужна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень).
Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.
За даними науковців, відбудеться удар від викиду корональної маси, пов'язаного зі спалахом X8.1, що стався 1 лютого. Геомагнітна активність може досягти рівнів STORM G1/G2.
Зазначається, що Сонячна активність висока, активна область 14366 продовжує генерувати спалахи класів X та M.
Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.
Як зменшити вплив магнітних бур:
пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;
віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;
більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;
нормалізуйте сон:
намагайтеся менше нервувати.