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Магнітна буря 5 липня: яка буде її активність
Кілька днів геомагнітні умови не спокійні - магнітна буря потужна через викид корональної маси.
У неділю, 5 липня, сонячна активність залишається на підвищеному рівні. Магнітна буря очікується з К-індекс 5 (червоний рівень).
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Очікується, що посилені геомагнітні умови збережуться і сьогодні через можливі ковзні удари від кількох корональних масових вибухів, що спостерігалися 1-2 липня.
Активність Сонця висока і може впливати на самопочуття. Особливо відчувають вплив метеозалежні. У них можуть підвищуватися тиск, виникати головний біль, запаморочення, слабкість і сонливість тощо.
Аби зменшити вплив магнітної бурі, варто нормалізувати сон, збалансувати водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.