Магнітна буря 5 липня: яка буде її активність

Магнітна буря / © Associated Press

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У неділю, 5 липня, сонячна активність залишається на підвищеному рівні. Магнітна буря очікується з К-індекс 5 (червоний рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Очікується, що посилені геомагнітні умови збережуться і сьогодні через можливі ковзні удари від кількох корональних масових вибухів, що спостерігалися 1-2 липня.

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Магнітна буря 30 червня. Фото: meteoagent.

Активність Сонця висока і може впливати на самопочуття. Особливо відчувають вплив метеозалежні. У них можуть підвищуватися тиск, виникати головний біль, запаморочення, слабкість і сонливість тощо.

Аби зменшити вплив магнітної бурі, варто нормалізувати сон, збалансувати водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.



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