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ТСН у соціальних мережах

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Магнітна буря 5 серпня: чого очікувати від сонячної активності

За останню добу на Сонці відбулося десять спалахів класу C та три спалахи класу М.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У вівторок, 5 липня, активність Сонця трохи підвищиться. Магнітна буря підніметься до жовтого рівня - це К-індекс 3,4.

Про це повідомляє Мeteoagent.

Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці зафіксовано десять спалахів класу C та три спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М2,9. Він може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Магнітна буря 5 серпня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 5 серпня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я. Найбільше нездужання відчувають люди з хронічними захворюваннями, метеозалежні, вагітні та літні. Під час геомагнітних збурень можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. 

Нагадаємо, ми писали про те, що відбувається з тілом під час сну з відкритим вікном.

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