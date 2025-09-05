ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
427
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 5 вересня: чого очікувати від сонячної активності

Увага до власного здоров’я допоможе легше пережити період високої активності Сонця.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 4 вересня, активність Сонця буде середнього рівня. Магнітна буря буде жовтого рівня - К-індекс 3.7.

Про це стало відомо з інформації Мeteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Спалахи, які сталися сильно не впливають на Землю. За попередніми даними, знову чергова магнітна буря "червоного рівня" накриє Землю 6 вересня.

Магнітна буря 5 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 5 вересня. Фото: Мeteoagent.

Фахівці радять у період геомагнітних коливань дотримуватися кількох рекомендацій, які допоможуть мати краще самопочуття. Зокрема, слід приділяти більше часу відпочинку та достатній кількості сну. Важливо вживати достатньо води, уникати кави та алкоголю, а також віддавати перевагу легким вітамінним стравам.

Нагадаємо, ми писали про те, які вітаміни, які категорично заборонено вживати перед сном.

Дата публікації
Кількість переглядів
427
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie