Магнітна буря 5 вересня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 4 вересня, активність Сонця буде середнього рівня. Магнітна буря буде жовтого рівня - К-індекс 3.7.

Про це стало відомо з інформації Мeteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Спалахи, які сталися сильно не впливають на Землю. За попередніми даними, знову чергова магнітна буря "червоного рівня" накриє Землю 6 вересня.

Магнітна буря 5 вересня. Фото: Мeteoagent.

Фахівці радять у період геомагнітних коливань дотримуватися кількох рекомендацій, які допоможуть мати краще самопочуття. Зокрема, слід приділяти більше часу відпочинку та достатній кількості сну. Важливо вживати достатньо води, уникати кави та алкоголю, а також віддавати перевагу легким вітамінним стравам.

