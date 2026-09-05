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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
353
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1 хв

Магнітна буря 5 вересня: що відомо

За попередніми даними, геомагнітні умови будуть загалом спокійними.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 5 вересня, очікується слабка сонячна активність. Магнітна буря буде зеленого рівня — К-індекс 1,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Геомагнітна активність має залишатися спокійною протягом наступних кількох днів, перш ніж прийде високошвидкісний потік. Він може призвести до деяких активних періодів наступного тижня.

Магнітна буря 5 вересня. Фото: Мeteoagent

Магнітна буря 5 вересня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей як за кілька днів до початку, так і за кілька днів після закінчення.

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