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Магнітна буря 5 вересня: що відомо
За попередніми даними, геомагнітні умови будуть загалом спокійними.
У суботу, 5 вересня, очікується слабка сонячна активність. Магнітна буря буде зеленого рівня — К-індекс 1,7.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Геомагнітна активність має залишатися спокійною протягом наступних кількох днів, перш ніж прийде високошвидкісний потік. Він може призвести до деяких активних періодів наступного тижня.
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей як за кілька днів до початку, так і за кілька днів після закінчення.
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