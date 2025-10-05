ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
2333
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 5 жовтня: яка її потужність

Сильних бур не очікується, але метеозалежні все ж можуть відчувати погіршення самопочуття.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © NASA

У неділю, 5 жовтня, активність Сонця послабиться. Магнітна буря сягне зеленого рівня. Фахівці прогнозують К-індексу 3.7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру залишається трохи підвищеним через постійний вплив корональних дір. Магнітне поле Землі буде нестабільне, але без загрози технологічним системам.

Магнітна буря 5 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 5 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Хоч активність Сонця сьогодні перебуватиме на середньому рівні. Втім, для метеочутливих людей такі коливання можуть бути помітні, особливо в нічні та ранкові години.

Саме тому в такі дні їм важливо зберігати режим сну та не перевантажувати організм. Якісний сон і відпочинок допоможе легше перенести зміни.

Нагадаємо, ми писали про те, як пережити осінь без хвороб. Адже це сезон підвищеного ризику захворювань. Восени організм людини особливо вразливий до вірусних та простудних інфекцій.

Дата публікації
Кількість переглядів
2333
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie