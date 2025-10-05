Магнітна буря 5 жовтня: яка її потужність

Магнітна буря. / © NASA

У неділю, 5 жовтня, активність Сонця послабиться. Магнітна буря сягне зеленого рівня. Фахівці прогнозують К-індексу 3.7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру залишається трохи підвищеним через постійний вплив корональних дір. Магнітне поле Землі буде нестабільне, але без загрози технологічним системам.

Магнітна буря 5 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Хоч активність Сонця сьогодні перебуватиме на середньому рівні. Втім, для метеочутливих людей такі коливання можуть бути помітні, особливо в нічні та ранкові години.

Саме тому в такі дні їм важливо зберігати режим сну та не перевантажувати організм. Якісний сон і відпочинок допоможе легше перенести зміни.

Нагадаємо, ми писали про те, як пережити осінь без хвороб. Адже це сезон підвищеного ризику захворювань. Восени організм людини особливо вразливий до вірусних та простудних інфекцій.