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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 6 червня: що відомо

Геомагнітна активність трохи послабилася, але існує ймовірність незначного шторму.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 6 червня, магнітна буря трохи ослабне і опуститься до жовтого рівня. Очікується К-індекс 4,3 (зелений рівень).

Про це повідомили meteoagent і Британська геологічна служба.

Геомагнітні умови послабилися, але шторм ще ймовірний. Оскільки ефекти корональної маси тривають. Вплив корональної діри також може сприяти подальшому посиленню сонячного вітру, що також може підвищити геомагніту активність.

Магнітна буря 6 червня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 6 червня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Як повідомлялося, напередодні, 5 червня, Україну накрила потужна магнітна буря - червоний рівень небезпеки - К-індекс 7.

Причиною стали три значні сонячні спалахи та корональні вибухи маси з однієї і тієї ж центральної активної області диска, компоненти яких були спрямовані на Землю.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
193
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