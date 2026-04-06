- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 8680
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 6 квітня: яка буде її потужність
Геомагнітний вплив зменшився - після того, як кілька днів спостерігалася підвищена активність Сонця.
У понеділок, 6 квітня, прогнозується слабка сонячну активність. Магнітна буря відповідатиме К-індексу 3 (зелений рівень).
Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.
Викид корональної маси, який спостерігався ще 2 квітня, викликав деякі активні ефекти протягом вихідних, що підтримувало геомагнітні умови на підвищеному рівні. Втім, сьогодні цей вплив зменшився.
Метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди, ті - хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.