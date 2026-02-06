ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 6 лютого: яка її потужність

Швидкість сонячного вітру залишається трохи підвищеною.

Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 6 лютого, активність Сонця трохи послабиться. Магнітна буря матиме К-індекс 4,7 (жовтий рівень).

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру підвищена через тривалі ефекти після викиду корональної маси та можливий зв'язок з високошвидкісним потоком від корональної діри. Подальші періоди STORM G1 можуть виникнути перед поверненням до спокійного рівня.

Магнітна буря 6 лютого. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 6 лютого. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття. Втім, у зоні ризику люди, що мають хронічні захворювання, серцево-судинні проблеми або підвищену чутливість до змін погоди.

Лікарі радять задля того, аби зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

