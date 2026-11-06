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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря посилилася: чого очікувати від активності Сонця 6 листопада

Найближчим часом геомагнітна активність може зрости до активного рівня.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У п’ятницю, 6 листопада, магнітна буря посилиться і сягне середньої потужності. Очікується збурення жовтого рівня з К-індексом 4,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру повернулася до звичайних показників після незначного підвищення, спричиненого, ймовірно, впливом корональної діри. Водночас у першому прогнозному періоді зберігається невелика ймовірність дотичного впливу коронального викиду маси (CME).

У другому періоді очікується вплив іншого швидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри. Це може спричинити підвищення геомагнітної активності до рівня ACTIVE, а подекуди — слабку магнітну бурю класу G1.

Магнітна буря 6 листопада. Фото: Мeteoagent

Магнітна буря 6 листопада. Фото: Мeteoagent

Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, яке виникає через посилений потік заряджених частинок від Сонця. Найчастіше такі явища пов’язані із сонячними спалахами або потоками сонячного вітру з корональних дір.

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