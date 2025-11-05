ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 6 листопада: яка її потужність

Важливо пам’ятати про те, що сонячна активність постійно змінюється.

Віра Хмельницька
Магнітна буря.

У середу, 5 листопада, потужність магнітної бурі зменшилася. Очікується стабільний, спокійний магнітний фон. Фахівці прогнозують К-індекс 1,7.

Про це стало відомо з даних порталу Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Протягом останніх 24 годин спостерігалося кілька спалахів та корональних вибухів класу M. Один із корональних вибухів може завдати суттєвого удару по магнітному полю Землі 6 листопада.

Магнітна буря 6 листопада. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я. Найбільше нездужання відчувають люди з хронічними захворюваннями, метеозалежні, вагітні та літні. Під час геомагнітних збурень можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. 

Нагадаємо, ми писали про те, що популярна добавка від безсоння може бути смертельно небезпечною.

