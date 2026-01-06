Магнітна буря 6 січня: чого очікувати від активності Сонця

Магнітна буря. / © Associated Press

У вівторок, 6 січня, активність Сонця послабиться. Очікується магнітна буря з К-індексом 2,3 (зелений рівень).

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру залишається дещо підвищеною через ймовірне прибуття слабкої корональної маси, що спостерігалася 1 січня, яка призвела до короткочасного активного періоду минулої ночі. Очікується, що він знизиться до фонових рівнів.

Магнітна буря 6 січня. Фото: meteoagent.

Хоч активність Сонця послабилася, але вона все ж може впливати на самопочуття. Найбільше відчувають вплив метеозалежні і літні люди. У них можуть підвищуватися тиск, виникати головний біль, запаморочення, слабкість і сонливість тощо.