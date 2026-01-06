ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 6 січня: чого очікувати від активності Сонця

Прогнозується магнітна буря слабкого рівня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря. / © Associated Press

У вівторок, 6 січня, активність Сонця послабиться. Очікується магнітна буря з К-індексом 2,3 (зелений рівень).

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру залишається дещо підвищеною через ймовірне прибуття слабкої корональної маси, що спостерігалася 1 січня, яка призвела до короткочасного активного періоду минулої ночі. Очікується, що він знизиться до фонових рівнів.

Магнітна буря 6 січня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 6 січня. Фото: meteoagent.

Хоч активність Сонця послабилася, але вона все ж може впливати на самопочуття. Найбільше відчувають вплив метеозалежні і літні люди. У них можуть підвищуватися тиск, виникати головний біль, запаморочення, слабкість і сонливість тощо.

Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie