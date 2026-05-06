Магнітна буря 6 травня: яка буде її потужність

Наразі геомагнітні умови перебувають на спокійному рівневі, але незабаром вони можуть погіршитися.

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 6 травня, активність Сонця послабилася після кількаденного збурення. Очікується слабка магнітна буря з К-індексом 2,7.

Про це повідомляють meteoagent і Британська геологічна служба.

Геомагнітна активність досягла підвищеного рівня за останні 24 години через прибуття викиду корональної маси. Наразі активність Сонця послабилася. Втім, проходження CME може призвести до подальших активних періодів і навіть STORM G1.

За даними науковців, наприкінці тижня вплив високошвидкісного потоку з невеликої центрально розташованої корональної діри проявиться. Це призведе до дещо погіршення геомагнітних умов.

Магнітна буря 6 травня. Фото: meteoagent.

Наголосимо, що може змінитися, бо дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Фахівці наголошують: аби зменшити вплив магнітної бурі — навіть тієї, яка лише закінчилася, варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

