Магнітна буря 6 вересня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © Credits

Україну 6 вересня атакує магнітна буря. Її сила досягне К-індексу 5, а це відповідає геомагнітній бурі першого рівня (G1).

Про це стало відомо з даних Meteoagent, що відстежує сонячну активність.

Зауважимо, що сьогодні зранку на Сонці сталися спалахи. Було зареєстровано спалах M1.4 тривалістю 13 хвилин.

Магнітна буря 6 вересня. Фото: Meteoagent.

Через сонячний шторм люди можуть відчувати погане самопочуття. Зокрема, метеозалежні. Серед скарг на здоров’я - часті головні болі, втома, підвищення чи пониження тиску, безсоння. У людей із хронічними хворобами можуть загостритись симптоми, психоемоційне напруження, тривожність.

Медики радять дотримуватись деяких рекомендацій, аби організму легше адаптуватися до геошторму: пийте достатньо води і зменште вживання кави і алкоголю, бувайте на свіжому повітрі, спіть 7-9 годин.

