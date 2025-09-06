- Дата публікації
Магнітна буря 6 вересня: чого очікувати від сонячної активності
Сонячні збурення мають вплив на організм.
Україну 6 вересня атакує магнітна буря. Її сила досягне К-індексу 5, а це відповідає геомагнітній бурі першого рівня (G1).
Про це стало відомо з даних Meteoagent, що відстежує сонячну активність.
Зауважимо, що сьогодні зранку на Сонці сталися спалахи. Було зареєстровано спалах M1.4 тривалістю 13 хвилин.
Через сонячний шторм люди можуть відчувати погане самопочуття. Зокрема, метеозалежні. Серед скарг на здоров’я - часті головні болі, втома, підвищення чи пониження тиску, безсоння. У людей із хронічними хворобами можуть загостритись симптоми, психоемоційне напруження, тривожність.
Медики радять дотримуватись деяких рекомендацій, аби організму легше адаптуватися до геошторму: пийте достатньо води і зменште вживання кави і алкоголю, бувайте на свіжому повітрі, спіть 7-9 годин.
