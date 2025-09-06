ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
850
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 6 вересня: чого очікувати від сонячної активності

Сонячні збурення мають вплив на організм.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Credits

Україну 6 вересня атакує магнітна буря. Її сила досягне К-індексу 5, а це відповідає геомагнітній бурі першого рівня (G1).

Про це стало відомо з даних Meteoagent, що відстежує сонячну активність.

Зауважимо, що сьогодні зранку на Сонці сталися спалахи. Було зареєстровано спалах M1.4 тривалістю 13 хвилин.

Магнітна буря 6 вересня. Фото: Meteoagent.

Магнітна буря 6 вересня. Фото: Meteoagent.

Через сонячний шторм люди можуть відчувати погане самопочуття. Зокрема, метеозалежні. Серед скарг на здоров’я - часті головні болі, втома, підвищення чи пониження тиску, безсоння. У людей із хронічними хворобами можуть загостритись симптоми, психоемоційне напруження, тривожність.

Медики радять дотримуватись деяких рекомендацій, аби організму легше адаптуватися до геошторму: пийте достатньо води і зменште вживання кави і алкоголю, бувайте на свіжому повітрі, спіть 7-9 годин.

Нагадаємо, ми писали про те, що натискання кнопки повтору будильника шкодить здоров’ю.

Дата публікації
Кількість переглядів
850
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie