Магнітна буря 6 жовтня: яка буде її активність

Магнітна буря. / © Associated Press

У понеділок, 6 жовтня, магнітна буря буде на низькому рівні. Це - зелений рівень - К-індекс 3.7.

Про це повідомляє Мeteoagent та свідчать дані Geomagnetic.

За даними науковців, 3 жовтня в активній області поблизу центру сонячного диска спостерігався сонячний спалах класу M1.5. Втім, початкові ознаки свідчать про те, що він може бути відносно повільним. Хоча цілком можливо мати компонент, спрямований на Землю.

Магнітна буря 6 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Нагадаємо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Як повідомлялося, в Україні стартував епідсезон ГРВІ, грипу та COVID-19. Грип серед респіраторних хвороб є найнебезпечнішим: він частіше призводить до тяжких ускладнень і може мати летальні наслідки.