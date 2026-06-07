Магнітна буря 7 червня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

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Сьогодні, 7 червня, активність Сонця буде на слабкою. Очікується магнітна буря з К-індексом 2,7 (зелений рівень).

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent, а також Британська геологічна служба.

На початку червня сталися корональні масові випромінювання. Втім, вплив коронального вибуху та корональних дір зменшився.

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Магнітна буря 7 червня. Фото: Мeteoagent.

Фахівці наголошують, що на магнітні бурі реагує близько 75% населення світу. Під час сонячних збурень людина може відчувати головний біль та мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання, підвищення чи зниження тиску тощо.

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