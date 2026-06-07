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Магнітна буря 7 червня: яка її потужність
Сильна активність Сонця, яка тривала кілька днів поспіль, послабилася.
Сьогодні, 7 червня, активність Сонця буде на слабкою. Очікується магнітна буря з К-індексом 2,7 (зелений рівень).
Про це повідомляє ресурс Мeteoagent, а також Британська геологічна служба.
На початку червня сталися корональні масові випромінювання. Втім, вплив коронального вибуху та корональних дір зменшився.
Фахівці наголошують, що на магнітні бурі реагує близько 75% населення світу. Під час сонячних збурень людина може відчувати головний біль та мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання, підвищення чи зниження тиску тощо.
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