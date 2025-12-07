- Дата публікації
Магнітна буря 7 грудня: що відомо
Магнітна буря може вплинути на здоров'я.
У неділю, 7 грудня, очікується посилення магнітної бурі. Вона підніметься до червоного рівня - К-індексу 5.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent.
Дані Британської геологічної служби свідчать про те, що швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через вплив постійного високошвидкісного потоку корональних дір. Ця тенденція збережеться протягом кількох днів.
У дні магнітних бур у декого починають турбувати різні неприємні симптоми - як от підвищення тиску, головний біль чи знервованість.
Фахівці рекомендують віддавати перевагу корисній їжі та воді, а натомість уникати “важких” страв і напоїв, що збуджують нервову систему; якісно висипатися; надати перевагу прогулянкам на свідому повітрі. Крім того, уникайте хвилювання, конфліктних і стресових ситуацій.