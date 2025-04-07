Магнітна буря 7 квітня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря.

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У понеділок, 7 квітня, фіксують магнітну бурю середньої активності. Це К-Індекс-4 - жовтий рівень.

Про це повідомляється на ресурсі meteoagent.

Зауважимо, що вперше від 1 квітня магнітна буря опустилася до жовтого рівня. Тим часом 2-6 квітня фахівці фіксували високу сонячну активність, яка мала К-індекси 6 і 7. Це - потужна буря.

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Магнітна буря 7 квітня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення.