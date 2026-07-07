- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 477
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 7 липня: кому буде сьогодні найважче
Сьогодні очікується сонячна активність з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Сьогодні, 7 липня, геомагнітний фон має стати значно спокійнішим. За попередніми прогнозами, істотних збурень магнітного поля Землі не очікується.
Після 7 липня геомагнітна ситуація, за попередніми оцінками, залишатиметься переважно спокійною. Однак фахівці рекомендують стежити за оновленнями прогнозів, адже сонячна активність може швидко змінюватися.
Як полегшити самопочуття
Під час періодів підвищеної геомагнітної активності лікарі радять дотримуватися простих рекомендацій:
пити достатньо води
більше відпочивати
не перевантажувати організм фізичними навантаженнями
обмежити алкоголь і надмірне вживання кави
контролювати артеріальний тиск, якщо є відповідні захворювання
уникати стресу та повноцінно висипатися