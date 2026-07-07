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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
477
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 7 липня: кому буде сьогодні найважче

Сьогодні очікується сонячна активність з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Сонячна активність має суттєво знизитися

Сонячна активність має суттєво знизитися / © ТСН.ua

Сьогодні, 7 липня, геомагнітний фон має стати значно спокійнішим. За попередніми прогнозами, істотних збурень магнітного поля Землі не очікується.

Після 7 липня геомагнітна ситуація, за попередніми оцінками, залишатиметься переважно спокійною. Однак фахівці рекомендують стежити за оновленнями прогнозів, адже сонячна активність може швидко змінюватися.

Як полегшити самопочуття

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності лікарі радять дотримуватися простих рекомендацій:

  • пити достатньо води

  • більше відпочивати

  • не перевантажувати організм фізичними навантаженнями

  • обмежити алкоголь і надмірне вживання кави

  • контролювати артеріальний тиск, якщо є відповідні захворювання

  • уникати стресу та повноцінно висипатися

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
477
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