Магнітна буря 7 серпня: яка буде її потужність
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.
У четвер, 7 липня, активність Сонця залишається на низькому рівні - К-індекс 1.7. Суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.
Про це стало відомо з інформації Мeteoagent.
Геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалаху Х-класу
Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.
Як повідомлялося, на Сонці сталося одразу три спалахи M-класу. Вони можуть спровокувати магнітну бурю. Науковці наголошують, що це перший такий сплеск активності на Сонці за останні тижні.