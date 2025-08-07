ТСН у соціальних мережах

1288
1 хв

Магнітна буря 7 серпня: яка буде її потужність

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря.

У четвер, 7 липня, активність Сонця залишається на низькому рівні - К-індекс 1.7. Суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

Про це стало відомо з інформації Мeteoagent.

Геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалаху Х-класу

Магнітна буря 7 серпня.

Магнітна буря 7 серпня.

Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати  головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. 

Як повідомлялося, на Сонці сталося одразу три спалахи M-класу. Вони можуть спровокувати магнітну бурю. Науковці наголошують, що це перший такий сплеск активності на Сонці за останні тижні.

