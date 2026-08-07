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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 7 серпня: скільки балів буде

Суттєвих геомагнітних збурень не прогнозують — умови будуть переважно спокійними.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Credits

Сьогодні, 7 серпня, магнітна буря залишається досить слабкою. Її К-індекс буде 3,7 (зелений рівень).

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Сьогодні очікуються переважно спокійні геомагнітні умови, з ймовірністю активних періодів шторму G1 у наступні дні. Активність може посилитися через ковзні ефекти від викидів корональної маси, що спостерігалися 3-4 серпня.

Магнітна буря 7 серпня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 7 серпня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття деяких людей, особливо тих, хто чутливий до змін погоди та геомагнітної активності. У цей період дехто може відчувати головний біль, втому, порушення сну, перепади настрою або зниження концентрації.

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