Магнітна буря 7 серпня: скільки балів буде

Магнітна буря. / © Credits

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Сьогодні, 7 серпня, магнітна буря залишається досить слабкою. Її К-індекс буде 3,7 (зелений рівень).

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

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Сьогодні очікуються переважно спокійні геомагнітні умови, з ймовірністю активних періодів шторму G1 у наступні дні. Активність може посилитися через ковзні ефекти від викидів корональної маси, що спостерігалися 3-4 серпня.

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Магнітна буря 7 серпня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття деяких людей, особливо тих, хто чутливий до змін погоди та геомагнітної активності. У цей період дехто може відчувати головний біль, втому, порушення сну, перепади настрою або зниження концентрації.

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