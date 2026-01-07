ТСН у соціальних мережах

1058
1 хв

Магнітна буря 7 січня: яка її потужність

Науковці прогнозують кілька днів спокійних метеоумов.

Віра Хмельницька
Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 7 січня, активність Сонця залишається слабкою. Магнітна буря відповідає зеленому рівневі — це К-індекс 1,7.

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру знизилася майже до фонового рівня. Очікується, що геомагнітна активність загалом буде спокійною протягом наступних кількох днів.

Магнітна буря 7 січня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 7 січня. Фото: Мeteoagent.

Нагадаємо, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття. Втім, у зоні ризику люди, що мають хронічні захворювання, серцево-судинні проблеми або підвищену чутливість до змін погоди.

1058
