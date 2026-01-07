- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 1058
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 7 січня: яка її потужність
Науковці прогнозують кілька днів спокійних метеоумов.
У середу, 7 січня, активність Сонця залишається слабкою. Магнітна буря відповідає зеленому рівневі — це К-індекс 1,7.
Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру знизилася майже до фонового рівня. Очікується, що геомагнітна активність загалом буде спокійною протягом наступних кількох днів.
Нагадаємо, що магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття. Втім, у зоні ризику люди, що мають хронічні захворювання, серцево-судинні проблеми або підвищену чутливість до змін погоди.