Магнітна буря 7 травня: яка буде активність Сонця
Наразі наслідки нещодавнього викиду корональної маси вщухають — геомагнітна активність стає спокійною.
Сьогодні, 7 травня, очікується магнітна буря середньої потужності. Це — жовтий рівень небезпеки та К-індекс 4.3.
Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.
Наслідки нещодавнього викиду корональної маси вщухають. Наразі сонячний вітер повернувся до рівня навколишнього середовища.
Втім, за даними науковців, незабаром знову очікуються підвищені геомагнітні умови з ймовірністю коротких періодів шторму G1.
Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.