Магнітна буря 7 травня: яка буде активність Сонця

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 7 травня, очікується магнітна буря середньої потужності. Це — жовтий рівень небезпеки та К-індекс 4.3.

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

Наслідки нещодавнього викиду корональної маси вщухають. Наразі сонячний вітер повернувся до рівня навколишнього середовища.

Реклама

Втім, за даними науковців, незабаром знову очікуються підвищені геомагнітні умови з ймовірністю коротких періодів шторму G1.

Магнітна буря 7 травня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Новини партнерів