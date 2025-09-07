- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 24
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 7 вересня: яка її потужність
Днями на Сонці стався викид корональної маси.
У неділю, 7 вересня, активність Сонця підвищиться. Магнітна буря досягне К-індексу 5 (червоний рівень).
Про це свідчать дані Мeteoagent та Британської геологічної служби.
Зазначається, що відбувся викид корональної маси. Зранку 7 вересня він призведе до підвищення геомагнітної активності до STORM G2. Попередньо, сьогодні геомагнітне поле коливатиметься до стану слабкої магнітної бурі.
Усі прогнози науковців - попередні. Сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.
Медики наголошують, що послабити вплив магнітної бурі на організм цілком можливо. Зокрема, за можливості, варто нормалізувати сон, збалансувати водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю та частого вживання кави.