Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 7 вересня: яка її потужність

Днями на Сонці стався викид корональної маси.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У неділю, 7 вересня, активність Сонця підвищиться. Магнітна буря досягне К-індексу 5 (червоний рівень).

Про це свідчать дані Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Зазначається, що відбувся викид корональної маси. Зранку 7 вересня він призведе до підвищення геомагнітної активності до STORM G2. Попередньо, сьогодні геомагнітне поле коливатиметься до стану слабкої магнітної бурі.

Магнітна буря 7 вересня. Фото: Мeteoagent.

Усі прогнози науковців - попередні. Сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Медики наголошують, що послабити вплив магнітної бурі на організм цілком можливо. Зокрема, за можливості, варто нормалізувати сон, збалансувати водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю та частого вживання кави.

Дата публікації
Кількість переглядів
24
Наступна публікація

