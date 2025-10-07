- Дата публікації
Магнітна буря 7 жовтня: яка її потужність
Сьогодні сильних геомагнітних збурень не очікується.
У вівторок, 7 жовтня, магнітна буря буде до жовтого рівня. Активність Сонця відповідатиме К-індексу 4.7 - це буря середньої потужності.
Про це повідомили Мeteoagent і Британська геологічна служба.
Зазначається, що ефекти корональних дір, які тривали протягом минулого тижня, зараз слабшають. Геомагнітна активність повернулася до спокійного рівня.
Активність Сонця сьогодні не буде високою та перебуватиме на середньому рівні. Втім, наголошують фахівці, для метеочутливих людей такі коливання також можуть бути помітні, особливо в нічні та ранкові години.
