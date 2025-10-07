Магнітна буря 7 жовтня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

У вівторок, 7 жовтня, магнітна буря буде до жовтого рівня. Активність Сонця відповідатиме К-індексу 4.7 - це буря середньої потужності.

Про це повідомили Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Зазначається, що ефекти корональних дір, які тривали протягом минулого тижня, зараз слабшають. Геомагнітна активність повернулася до спокійного рівня.

Магнітна буря 7 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Активність Сонця сьогодні не буде високою та перебуватиме на середньому рівні. Втім, наголошують фахівці, для метеочутливих людей такі коливання також можуть бути помітні, особливо в нічні та ранкові години.

