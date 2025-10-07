ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 7 жовтня: яка її потужність

Сьогодні сильних геомагнітних збурень не очікується.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У вівторок, 7 жовтня, магнітна буря буде до жовтого рівня. Активність Сонця відповідатиме К-індексу 4.7 - це буря середньої потужності.

Про це повідомили Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Зазначається, що ефекти корональних дір, які тривали протягом минулого тижня, зараз слабшають. Геомагнітна активність повернулася до спокійного рівня.

Магнітна буря 7 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 7 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Активність Сонця сьогодні не буде високою та перебуватиме на середньому рівні. Втім, наголошують фахівці, для метеочутливих людей такі коливання також можуть бути помітні, особливо в нічні та ранкові години.

Нагадаємо, ми писали про те, що експертка назвала неочікувану причину безсоння.

Дата публікації
Кількість переглядів
195
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie