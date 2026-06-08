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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 8 червня: з якою силою штормить

Фахівці фіксують слабку активність сонця зеленого рівня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У понеділок, 8 червня, очікується магнітна буря з К-індексом 2,7 — це слабке збурення (зелений рівень).

Про це повідомили meteoagent і Британська геологічна служба.

На початку червня швидкість сонячного вітру зросла через прибуття двох корональних масових випромінювань, що сталися на Сонці. Втім, геомагнітна активність почала слабшати. Втім, існує ймовірність посилення шторму.

Магнітна буря 8 червня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 8 червня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

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Дата публікації
Кількість переглядів
49
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