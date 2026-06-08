Магнітна буря 8 червня: з якою силою штормить

Магнітна буря / © Associated Press

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У понеділок, 8 червня, очікується магнітна буря з К-індексом 2,7 — це слабке збурення (зелений рівень).

Про це повідомили meteoagent і Британська геологічна служба.

На початку червня швидкість сонячного вітру зросла через прибуття двох корональних масових випромінювань, що сталися на Сонці. Втім, геомагнітна активність почала слабшати. Втім, існує ймовірність посилення шторму.

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Магнітна буря 8 червня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

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