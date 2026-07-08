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Магнітна буря 8 липня: яка буде її активність
Активність Сонця слабка, метеоумови досить спокійні.
У середу, 8 липня, сонячна активність перебуватиме на низькому рівні. Очікується магнітна буря зеленого рівня з К-індексом 3,7.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру зараз трохи вища за фоновий рівень. Втім, наразі не очікується значного підвищення.
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