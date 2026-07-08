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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 8 липня: яка буде її активність

Активність Сонця слабка, метеоумови досить спокійні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У середу, 8 липня, сонячна активність перебуватиме на низькому рівні. Очікується магнітна буря зеленого рівня з К-індексом 3,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру зараз трохи вища за фоновий рівень. Втім, наразі не очікується значного підвищення.

Магнітна буря 8 липня. Фото — Мeteoagent.

Магнітна буря 8 липня. Фото — Мeteoagent.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
207
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