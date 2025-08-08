Магнітна буря 8 серпня: як себе вберегти

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

У п’ятницю, 8 червня, магнітна буря підвищиться до червоного рівня - К-індексу 6.

Про це стало відомо з даних meteoagent.

Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу відбулося 14 спалахів класу C та два спалахи класу М, найсильнішим з яких став спалах М2,2.

Реклама

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Магнітна буря 8 серпня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Аби зменшити вплив магнітних бур, варто пити більше трав’яного та зеленого чаю, відмовитися від кави та алкоголю, більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі, нормалізуйте сон.