- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 63
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 8 серпня: як себе вберегти
На Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2.
У п’ятницю, 8 червня, магнітна буря підвищиться до червоного рівня - К-індексу 6.
Про це стало відомо з даних meteoagent.
Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу відбулося 14 спалахів класу C та два спалахи класу М, найсильнішим з яких став спалах М2,2.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.
Аби зменшити вплив магнітних бур, варто пити більше трав’яного та зеленого чаю, відмовитися від кави та алкоголю, більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі, нормалізуйте сон.