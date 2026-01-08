ТСН у соціальних мережах

269
1 хв

Магнітна буря 8 січня: з якою силою сьогодні штормитиме

Метеоумови залишаються спокійними.

Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 8 січня, магнітна буря залишатиметься на слабкому зеленому рівні. Очікується К-індекс 1,7.

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

За данини науковців, швидкість сонячного вітру залишається на рівні фону, а геомагнітна активність ще протягом цієї доби залишатиметься тихою.

Прогноз магнітних бур на 8 січня. Фото: meteoagent

Прогноз магнітних бур на 8 січня. Фото: meteoagent

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Як повідомлялося, до Землі наближається нова магнітна буря. Високошвидкісний потік із північної корональної діри вплине на Землю 9 січня.

