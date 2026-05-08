- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 315
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 8 травня: що відомо
Геомагнітна активність наразі неактивна, але вже у вихідні вона може зрости.
У п’ятницю, 8 травня, очікується магнітна буря середньої потужності. Вона буде відповідати зн К-індексу 4,3 (жовтий рівень).
Про це свідчать дані Мeteoagent та Британської геологічної служби.
Наразі активність Сонця не надто потужна. Втім, очікується, що геомагнітна активність незабаром зросте через вплив високошвидкісного потоку корональної діри.
Викиди корональної маси (CME), пов'язані з виверженнями філаментів, що спостерігалися 6 травня, можуть завдати миттєвого удару цими вихідними.
Коментарі
Сортувати: