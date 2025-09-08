- Дата публікації
Магнітна буря 8 вересня: яка буде її потужність
Геомагнітне збурення послабшало, а тому а самопочуття має покращитися.
Понеділок, 8 вересня, відзначатиметься помірною активністю Сонця. Магнітна буря буде жовтого рівня - К-індекс 3.7.
Про це повідомляють ресурси Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Геомагнітне збурення опустилося до незначного - це STORM G1. Зауважимо, К-індекс 3,7 відповідає середнім магнітним бурям.
Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Зауважимо, що вплив магнітної бурі відчувається як до її початку, так і після її закінчення. Метеочутливі люди можуть мати погане самопочуття навіть тоді, коли активність Сонця не дуже висока. Можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.
