Магнітна буря 8 вересня: яка буде її потужність

Понеділок, 8 вересня, відзначатиметься помірною активністю Сонця. Магнітна буря буде жовтого рівня - К-індекс 3.7.

Про це повідомляють ресурси Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Геомагнітне збурення опустилося до незначного - це STORM G1. Зауважимо, К-індекс 3,7 відповідає середнім магнітним бурям.

Магнітна буря 8 вересня 2025. Фото: Мeteoagent

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Зауважимо, що вплив магнітної бурі відчувається як до її початку, так і після її закінчення. Метеочутливі люди можуть мати погане самопочуття навіть тоді, коли активність Сонця не дуже висока. Можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

