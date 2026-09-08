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Магнітна буря 8 вересня: що відомо
Геомагнітна активність дещо підвищена і є ймовірність, що вона може досягти рівня STORM G1.
У вівторок, 8 вересня, очікується сонячна активність середньої потужності. Магнітна буря буде жовтого рівня — з К-індексом 4,7.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
За даними науковців, параметри сонячного вітру почали зростати у зв’язку з високошвидкісним потоком від малої корональної діри. Окоім того, кілька днів тому спостерігалося кілька викидів корональної маси. Саме тому ймовірні умови STORM G1.
Підвищена магнітна буря може впливати на самопочуття людей як за кілька днів до початку, так і за кілька днів після закінчення.