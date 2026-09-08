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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 8 вересня: що відомо

Геомагнітна активність дещо підвищена і є ймовірність, що вона може досягти рівня STORM G1.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Магнітна буря

Магнітна буря

У вівторок, 8 вересня, очікується сонячна активність середньої потужності. Магнітна буря буде жовтого рівня — з К-індексом 4,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

За даними науковців, параметри сонячного вітру почали зростати у зв’язку з високошвидкісним потоком від малої корональної діри. Окоім того, кілька днів тому спостерігалося кілька викидів корональної маси. Саме тому ймовірні умови STORM G1.

Магнітна буря 8 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 8 вересня. Фото: Мeteoagent.

Підвищена магнітна буря може впливати на самопочуття людей як за кілька днів до початку, так і за кілька днів після закінчення.

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