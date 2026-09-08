Магнітна буря 8 вересня: що відомо

Магнітна буря

Реклама

У вівторок, 8 вересня, очікується сонячна активність середньої потужності. Магнітна буря буде жовтого рівня — з К-індексом 4,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Реклама

За даними науковців, параметри сонячного вітру почали зростати у зв’язку з високошвидкісним потоком від малої корональної діри. Окоім того, кілька днів тому спостерігалося кілька викидів корональної маси. Саме тому ймовірні умови STORM G1.

Реклама

Магнітна буря 8 вересня. Фото: Мeteoagent.

Підвищена магнітна буря може впливати на самопочуття людей як за кілька днів до початку, так і за кілька днів після закінчення.

Новини партнерів

Новини партнерів