Магнітна буря 8 жовтня: чого очікувати від активності Сонця
Усі прогнози науковців - попередні, бо активність Сонця дуже мінлива.
У середу, 8 жовтня, магнітна буря опуститься до зеленого рівня. К-індекс 3 відповідає слабким магнітним бурям.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британська геологічна служба.
Фахівці наголошують, що напередодні відбувся перший з очікуваних викидів корональної маси. Це призвело до слабкої реакції сонячного вітру. Другий викид може з'явитися протягом наступних 24 годин. Це створює ймовірність періодів до шторму G1.
Варто зауважити, що усі прогнози науковців - попередні. Справа у тому, що сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.
