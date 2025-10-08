Магнітна буря 8 жовтня: чого очікувати від активності Сонця

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 8 жовтня, магнітна буря опуститься до зеленого рівня. К-індекс 3 відповідає слабким магнітним бурям.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Фахівці наголошують, що напередодні відбувся перший з очікуваних викидів корональної маси. Це призвело до слабкої реакції сонячного вітру. Другий викид може з'явитися протягом наступних 24 годин. Це створює ймовірність періодів до шторму G1.

Магнітна буря 8 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Варто зауважити, що усі прогнози науковців - попередні. Справа у тому, що сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

