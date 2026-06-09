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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 9 червня: яка буде її активність

Жовтий рівень, який буде сьогодні, відповідає магнітній бурі середньої потужності.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У вівторок, 9 червня, фіксують не дуже високу активність Сонця. Магнітна буря буде жовтого рівня — це К-індекс 4,3.

Про це свідчать дані порталу meteoagent і Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру зараз дещо підвищена, але геомагнітне середовище повернулося до спокійного стану після шторму.

У наступні дні очікується викид корональної маси, який вибухнув у суботу, 6 червня. Ця подія, ймовірно, посилить геомагнітну активність, а умови досягнуть рівня STORM G3.

Магнітна буря 9 червня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 9 червня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
169
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