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Магнітна буря 9 червня: яка буде її активність
Жовтий рівень, який буде сьогодні, відповідає магнітній бурі середньої потужності.
У вівторок, 9 червня, фіксують не дуже високу активність Сонця. Магнітна буря буде жовтого рівня — це К-індекс 4,3.
Про це свідчать дані порталу meteoagent і Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру зараз дещо підвищена, але геомагнітне середовище повернулося до спокійного стану після шторму.
У наступні дні очікується викид корональної маси, який вибухнув у суботу, 6 червня. Ця подія, ймовірно, посилить геомагнітну активність, а умови досягнуть рівня STORM G3.
Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.