Магнітна буря 9 червня: яка буде її активність

Магнітна буря / © Associated Press

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У вівторок, 9 червня, фіксують не дуже високу активність Сонця. Магнітна буря буде жовтого рівня — це К-індекс 4,3.

Про це свідчать дані порталу meteoagent і Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру зараз дещо підвищена, але геомагнітне середовище повернулося до спокійного стану після шторму.

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У наступні дні очікується викид корональної маси, який вибухнув у суботу, 6 червня. Ця подія, ймовірно, посилить геомагнітну активність, а умови досягнуть рівня STORM G3.

Магнітна буря 9 червня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

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