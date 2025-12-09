- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 2248
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 9 грудня: яка її потужність
Очікується значне посилення геомагнітної активності.
У вівторок, 9 грудня, магнітна буря значно посилилася. Збурення сягнуло червоного рівня та буде відповідати К-індексу 6.7.
Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.
Очікується, що спрямований на Землю корональний викид маси , пов'язаний зі спалахом класу M, відбудеться на початку 9 грудня. Очікується значне посилення геомагнітної активності з високою ймовірністю інтервалів STORM G3.
Як зменшити вплив магнітних бур:
пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;
віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;
більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;
нормалізуйте сон:
намагайтеся менше нервувати.