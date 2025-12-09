ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 9 грудня: яка її потужність

Очікується значне посилення геомагнітної активності.

Олена Капнік
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У вівторок, 9 грудня, магнітна буря значно посилилася. Збурення сягнуло червоного рівня та буде відповідати К-індексу 6.7.

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.

Очікується, що спрямований на Землю корональний викид маси , пов'язаний зі спалахом класу M, відбудеться на початку 9 грудня. Очікується значне посилення геомагнітної активності з високою ймовірністю інтервалів STORM G3.

Магнітна буря 9 грудня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 9 грудня. Фото: meteoagent.

Як зменшити вплив магнітних бур:

  • пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

  • віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

  • більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

  • нормалізуйте сон:

  • намагайтеся менше нервувати.

