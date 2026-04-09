ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
610
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 9 квітня: скільки балів вона буде

Поки що активність сонця слабка, але вже найближчими днями вона посилиться.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 9 квітня, геомагнітна активність залишатиметься спокійною. Магнітна буря перебуває на зеленому рівневі — К-індексом 2,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру залишається близькою до фонового рівня. Попередньо, ця тенденція триватиме ще деякий час. Втім, очікується, що швидкість сонячного вітру зросте вже незабаром.

Магнітна буря 9 квітня. Фото: Мeteoagent

Зауважимо, оскільки незабаром геомагнітна активність підвищиться, то дехто може може відчувати нездужання. Це — метеозалежні, люди із захворюваннями нервової системи, хто страждає на хронічні захворювання.

Магнітні бурі впливають на сон і настрій, можуть викликати головний біль і мігрень, підвищувати артеріальний тиск тощо.

Дата публікації
Кількість переглядів
610
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie