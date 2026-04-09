Магнітна буря 9 квітня: скільки балів вона буде

Сьогодні, 9 квітня, геомагнітна активність залишатиметься спокійною. Магнітна буря перебуває на зеленому рівневі — К-індексом 2,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру залишається близькою до фонового рівня. Попередньо, ця тенденція триватиме ще деякий час. Втім, очікується, що швидкість сонячного вітру зросте вже незабаром.

Зауважимо, оскільки незабаром геомагнітна активність підвищиться, то дехто може може відчувати нездужання. Це — метеозалежні, люди із захворюваннями нервової системи, хто страждає на хронічні захворювання.

Магнітні бурі впливають на сон і настрій, можуть викликати головний біль і мігрень, підвищувати артеріальний тиск тощо.