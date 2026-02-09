Магнітна буря 9 лютого: яка її потужність

Магнітна буря

На Землі 9 лютого очікується підвищена геомагнітна активність через фазу сонячного циклу. Хоча коливання будуть помірними, метеочутливі люди можуть відчути дискомфорт.

Про це пише «РБК-Україна».

Від 9 лютого на Землі прогнозується зростання геомагнітної активності. Сонце наразі перебуває у фазі підвищеної активності, тож упродовж тижня можливі нестабільні магнітні умови, а також слабка магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеочутливих людей.

Найбільш сприятливими днями стануть 9 — 11 лютого. У цей період очікуються лише незначні коливання магнітного поля (Kp 3), що зазвичай не спричиняють серйозного дискомфорту. Водночас окремі люди можуть відчувати легку втому, сонливість або труднощі з концентрацією уваги.

Що таке магнітні бурі і як вони впливають на людей?

Магнітні бурі — це порушення магнітного поля Землі, викликані сонячними спалахами та потоками сонячного вітру. Коли заряджені частинки досягають планети, вони можуть тимчасово впливати на роботу нервової й серцево-судинної систем.

Рівень геомагнітної активності визначають за K-індексом:

Kp 0–2 — спокійний стан,

Kp 3–4 — помірні коливання,

Kp 5 і вище — магнітна буря.

Навіть помірні збурення часто відчуваються людьми з хронічними захворюваннями або підвищеною чутливістю до змін погоди. Найчастіше на геомагнітні коливання реагують люди із серцево-судинними захворюваннями, гіпертоніки та гіпотоніки, метеочутливі особи, люди літнього віку, ті, хто має порушення сну або хронічну втому, люди, які перебувають у стані тривалого стресу.

Нагадаємо, на Сонці стрімко виросла гігантська пляма 4366, що вже сягнула половини розміру легендарної Каррингтонської плями. За добу вона спровокувала 27 спалахів, зокрема найпотужніший цього року — класу Х8. Хоча основні корональні викиди пройдуть повз Землю, за даними SpaceWeather та NOAA, очікувані дотичні удари можуть викликати магнітні бурі категорій G1 — G2.