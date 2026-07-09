Магнітна буря 9 липня: що відомо

Магнітна буря. / © Associated Press

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У четвер, 9 липня, очікується слабка сонячна активність. Магнітна буря буде зеленого рівня - К-індекс 3,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Геомагнітне середовище наразі тихе, але умови сонячного вітру залишаються на фоновому рівні. Однак очікується прибуття високошвидкісного потоку з повторюваної трансекваторіальної корональної діри. Це призведе до збільшення геомагнітної активності до шторму G1.

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Зауважимо, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей як за кілька днів до початку, так і за кілька днів після закінчення геошторму. Зокрема, погіршується стан метеозалежних, вагітних, а також тих, хто має хронічні захворювання.

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