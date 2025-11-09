- Дата публікації
Магнітна буря 9 листопада: що відомо
Сьогодні активність бурі буде меншою, ніж у пікові дні.
У неділю, 9 листопада, магнітна буря стала менш інтенсивною, але магнітні коливання досі залишаються. Очікується К-індекс 4.7, який межує з червоним рівнем.
Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.
Сонячна активність залишається високою. Очікується, що ефекти корональних дір збережуться протягом наступних кількох днів, перш ніж поступово зникнуть. Сьогодні ж буря може бути помірною - рівень G1–G2 за шкалою бур.
Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.
Нагадаємо, 7 листопада Землю накрила найпотужніша магнітна буря року. Науковці наголошують, сталося кілька великих спалахів класу X і M, що супроводжувалися корональними викидами маси.