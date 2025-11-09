Магнітна буря 9 листопада: що відомо

Магнітна буря. / © pixabay.com

У неділю, 9 листопада, магнітна буря стала менш інтенсивною, але магнітні коливання досі залишаються. Очікується К-індекс 4.7, який межує з червоним рівнем.

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Сонячна активність залишається високою. Очікується, що ефекти корональних дір збережуться протягом наступних кількох днів, перш ніж поступово зникнуть. Сьогодні ж буря може бути помірною - рівень G1–G2 за шкалою бур.

Магнітна буря 9 листопада. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

Нагадаємо, 7 листопада Землю накрила найпотужніша магнітна буря року. Науковці наголошують, сталося кілька великих спалахів класу X і M, що супроводжувалися корональними викидами маси.