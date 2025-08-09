- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 297
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 9 серпня: хто опинився у небезпеці
Під час магнітних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття.
Сьогодні, 10 серпня, активність Сонця перебуває на високому рівня. Магнітна буря буде червоного рівня - К-індекс 5.
Про це повідомляє Мeteoagent.
За останню добу на Сонці відбулося п'ять спалахів класу C та два спалахи класу М, найсильнішим з яких став спалах М4. Саме він може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.
Магнітні бурі здатні впливати на наше самопочуття. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні люди та ті, хто має хронічні хвороби.
Можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. З'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон.
Нагадаємо, ми писали про те, чому в спеку не варто пити воду з пластикових пляшок.