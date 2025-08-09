ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 9 серпня: хто опинився у небезпеці

Під час магнітних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття.

Магнітна буря.

Сьогодні, 10 серпня, активність Сонця перебуває на високому рівня. Магнітна буря буде червоного рівня - К-індекс 5.

Про це повідомляє Мeteoagent.

За останню добу на Сонці відбулося п'ять спалахів класу C та два спалахи класу М, найсильнішим з яких став спалах М4. Саме він може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Магнітна буря 9 серпня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на наше самопочуття. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні люди та ті, хто має хронічні хвороби.

Можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. З'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон.

