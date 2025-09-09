ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 9 вересня: чого очікувати від сонячної активності

Сьогодні сонячна активність послабшала.

Магнітна буря 9 вересня

Магнітна буря 9 вересня / © Associated Press

У вівторок, 9 вересня, активність Сонця буде помфрною. Магнітна буря жовтого рівня - К-індекс 4.

Про це повідомляє Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Зазначається, що станом на 07:00 швидкість сонячного вітру наразі дещо підвищена через вплив корональної діри, що збільшує ймовірність ізольованих активних інтервалів.

Магнітна буря 9 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 9 вересня. Фото: Мeteoagent.

Під час магнітних бур у людей можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. Тому медики радять нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Нагадаємо, експерт повідомив найкращу позу для сну, що допоможе запобігти погіршенню пам'яті.

