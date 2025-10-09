ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 9 жовтня: яка її потужність

Сонячна активність залишається на низькому рівні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Credits

У четвер, 9 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. Активність Сонця послабшає і опуститься К-індексу 3, що відповідає слабким збуренням.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Залишається ймовірність другого удару коронального викиду мас. Загалом, ймовірні умови від тихого до активного з ймовірністю досягнення бурі G1, якщо відбудеться значний удар.

Магнітна буря 9 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 9 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що сьогодні сонячні збурення зовсім невідчутні. Втім, вони мають вплив на організм як до свого початку бурі, так і після завершення. Саме тому метеозалежні люди все ж можуть відчувати себе не дуже добре.

Нагадаємо, ми писали про те, чого не можна робити під час грипу та застуди, адже ці помилки заважають вам одужати.

Дата публікації
Кількість переглядів
185
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie