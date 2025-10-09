Магнітна буря 9 жовтня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Credits

У четвер, 9 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. Активність Сонця послабшає і опуститься К-індексу 3, що відповідає слабким збуренням.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Залишається ймовірність другого удару коронального викиду мас. Загалом, ймовірні умови від тихого до активного з ймовірністю досягнення бурі G1, якщо відбудеться значний удар.

Магнітна буря 9 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що сьогодні сонячні збурення зовсім невідчутні. Втім, вони мають вплив на організм як до свого початку бурі, так і після завершення. Саме тому метеозалежні люди все ж можуть відчувати себе не дуже добре.

