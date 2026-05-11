Магнітна буря: як пережити 11 травня

Фахівці зазначають, що потужна магнітна буря 11 травня не прогнозується. Також найближчими днями не очікується значних сонячних спалахів чи різкого підвищення сонячної активності.

Суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують

У понеділок, 11 травня, суттєвої магнітної бурі не очікується.

За даними NOAA, рівень сонячної активності залишатиметься помірним, а геомагнітні коливання не перевищать слабких показників.

Згідно з прогнозом магнітних бур, протягом доби Kp-індекс коливатиметься в межах 1,33–2,67. Такі показники відповідають слабкій геомагнітній активності та не вважаються небезпечними.

На періоди таких геомагнітних коливань організм може реагувати специфічними симптомами:

  • сильний головний біль або мігрень

  • різкі стрибки артеріального тиску

  • почуття надмірної втоми та апатія

  • порушення сну (безсоння або навпаки — сонливість)

  • дратівливість та емоційна нестабільність

  • запаморочення та нудота

  • тахікардія (прискорене серцебиття)

Як зменшити вплив магнітних бур

  • Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу

  • Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду

  • Передивитися щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

