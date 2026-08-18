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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря накриє Землю 18 серпня: до чого готуватися метеозалежним

На Землі 18 серпня очікується підвищена геомагнітна активність. За прогнозами, К-індекс може сягнути 6,7, а шторм — рівня G1 або навіть G2.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря 18 серпня

Магнітна буря 18 серпня

У понеділок, 18 серпня, на Землі прогнозують геомагнітні збурення, які можуть сягнути рівня магнітної бурі G1. Водночас фахівці допускають і сильнішу активність — до рівня G2.

Про це свідчать прогнози Центру прогнозування космічної погоди NOAA та Британської геологічної служби (BGS).

За даними NOAA, 18 серпня ймовірність слабкої геомагнітної бурі рівня G1 становить 35%. Імовірність сильнішого шторму категорії G2 або вище оцінюють у 5%.

Водночас BGS прогнозує підвищену геомагнітну активність у період від 17 до 18 серпня. Середній рівень активності фахівці позначили як «активний», а максимальний може сягнути категорії G2. Від 18 до 20 серпня середній рівень, за прогнозом служби, має знизитися до «тихого», хоча окремі збурення можуть відповідати рівню G1.

За шкалою NOAA, G1 є незначним рівнем геомагнітного шторму. Під час такої бурі можливі слабкі коливання в енергосистемах і незначний вплив на роботу супутників.

За даними сервісу Meteoagent, 18 серпня геомагнітна активність також має посилитися. К-індекс цього дня прогнозують на рівні 6,7. Водночас на 19–20 серпня показник має знизитися до 4.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур:

  • підтримуйте водний баланс, обмежте алкоголь і надмірне вживання кофеїну;

  • намагайтеся добре висипатися та за потреби знаходьте час для короткого відпочинку вдень;

  • уникайте надмірних фізичних навантажень і сильного емоційного напруження;

  • якщо маєте хронічні захворювання, приймайте призначені препарати за рекомендаціями лікаря та тримайте необхідні ліки поруч.

Магнітна буря / © meteoagent.com

Магнітна буря / © meteoagent.com

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